Manifestantes voltaram hoje às ruas de Hong Kong

Grupo reclama participação no diálogo no seio da FNLA

Membros da ala da FNLA que protagonizou a impugnação do II Congresso Extraordinário do partido, realizado em Junho do ano passado, na cidade do Huambo, queixam-se de terem sido excluídos de um diálogo que o presidente Lucas Ngonda está a promover para a unificação do partido.