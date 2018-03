Mundo

Manila indignada com insultos

O ministro dos Negócios Estrangeiros das Filipinas, Alan Cayetano, considerou no sábado “irresponsáveis” as palavras do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, que pediu uma “avaliação psiquiátrica” para o Presidente filipino, Rodrigo Duterte.

Zeid Hussein pede avaliação psiquiátrica para Duterte

Fotografia: DR

Cayetano disse que as declarações do representante da ONU são “desrespeitosas” e constituem um precedente perigoso ao “ultrapassar o seu mandato e insultar um líder de um Estado membro”. Por isso, pede à ONU para abordar o assunto. Duterte ameaçou no ano passado “esbofetear” uma funcionária da ONU que criticou a sua campanha anti-droga.