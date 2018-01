Mundo

Maputo e Harare traçam estratégias

O Presidente interino do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, avalia a cooperação com o Estado de Moçambique num encontro com o Chefe de Estado, Filipe Nyusi.

Presidente do Zimbabwe Emmerson Mnangagwa trabalha em Moçambique

Fotografia: Kindala Manuel | Edições Novembro

A visita responde a um convite do Presidente moçambicano e o encontro entre ambos, em Maputo, é o momento mais alto de uma série de encontros técnicos, segundo uma nota do gabinete de Filipe Nyusi.

“A visita do Presidente Emmerson Mnangagwa ao nosso país enquadra-se no reforço das relações de amizade, solidariedade e cooperação existentes entre Moçambique e Zimbabwe, nos domínios comercial, regional e internacional”, refere-se no documento.

Nesta deslocação, Emmerson Mnangagwa é acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Subusiso Moyo, e por outros quadros do Governo do Zimbabwe.

A visita acontece cinco dias depois de o Presidente interino do Zimbabwe ter passado por Angola, onde anunciou para breve a realização de uma reunião da comissão conjunta para reforçar as relações económicas bilaterais.

Emmerson Mnangagwa lidera a transição política no Zimbabwe até às eleições gerais, previstas para meados deste ano, depois da operação militar que, em Novembro, levou ao afastamento de Robert Mugabe, em consequência de uma crise.