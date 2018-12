Mundo

Mar volta a invadir a terra e deixa rasto de destruição

Mais de duas centenas de pessoas morreram e 800 ficaram feridas na sequência do tsunami da noite de sábado no estreito de Sunda, na Indonésia, informou ontem uma equipa de emergência. Há ainda dezenas de pessoas dadas como desaparecidas.

Tsunami provoca nova tragédia na Indonésia, um dos países mais castigados por desastres naturais

O tsunami atingiu Lampung, Samatra e as regiões de Serang e Pandeglang, em Java. Na origem está uma erupção do vulcão Anak Krakatoa.

Numa primeira fase, as autoridades indonésias pensaram que se tratava apenas de uma maré crescente, pelo que optaram por acalmar a população. Mas as águas do mar chegaram mesmo à terra com a força de um tsunami, deixando para trás um rasto de destruição.

O vulcão, de 305 metros de altura, expulsou magma, rochas e uma coluna de fumaça, a mais de meio quilómetro de cúpula, e 25 minutos depois chegaram ondas de até dois metros de altura ao litoral.

As autoridades admitem que o número de vítimas pode subir à medida que se tenha acesso a lugares onde os serviços de emergência ainda não chegaram.

As equipas de emergência com ajuda de máquinas pesadas, tentam encontrar possíveis sobreviventes entre os escombros e recomendam à população que evite aproximar-se do litoral.

O tsunami afectou especialmente o distrito de Pandenglang, a cerca de 100 quilómetros a oeste de Jacarta e local de férias para os mo-radores da capital, onde muitos turistas estavam nas praias quando as ondas gigantes chegaram.

A Indonésia fica sobre o Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande actividade sísmica e vulcânica sacudida durante todo o ano por cerca de sete mil tremores, a maioria moderados.

No dia 28 de Setembro, um terramoto de magnitude 7,5 na região central da ilha de Célebes desencadeou um tsunami que deixou 2.081 mortos e mais de 200 mil deslocados, a maioria da cidade de Palu e arredores.

Entre 29 de Julho e 19 de Agosto, uma série de tremores na ilha de Lombok, perto da ilha de Bali, causou 564 mortos e mais de 400 mil deslocados.

O tsunami mais devastador de que há registo fez cerca de 230 mil mortos no sudeste asiático, em Dezembro de 2004, e teve epicentro na Indonésia. Figuras mundiais, entre as quais o Papa Francisco, solidarizaram-se com as autoridades e as famílias das vítimas.

“O meu pensamento está com a população da Indonésia, atingida por violentas calamidades naturais, que causaram graves perdas humanas, muitos desaparecidos e pessoas sem lar, assim como enormes danos materiais”, disse Francisco após a oração do Angelus, na praça de São Pedro, no Vaticano.

A União Europeia apresentou condolências à Indonésia e ofereceu apoio nas tarefas de resgate. “Deixou-me de coração partido saber da tragédia que se abateu de novo sobre as costas indonésias”, disse o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, numa carta dirigida ao Presidente da Indonésia, Joko Widodo.