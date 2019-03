Mundo

Marcha contra o Brexit junta mais de um milhão

Mais de um milhão de pessoas marcharam hoje, em Londres, para exigir um segundo referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Segundo os organizadores do protesto, a manifestação “ultrapassou a marca de um milhão de pessoas”.

Fotografia: DR

Em declarações à Sky News referiram ainda que o evento “superou as expectativas” e que era um dos “maiores protestos da história britânica”. O protesto teve como nome 'Put it to the People' (Deixem o Povo Decidir) e os manifestantes concentraram-se no centro de Londres com cartazes onde se pode ler: "O melhor acordo é não haver Brexit" ou “exigimos o voto do povo”. Já em Outubro do ano passado cerca de 700 mil pessoas acorreram a uma marcha do género também em Londres.

Três anos depois do referendo e de debate sem fim, ainda não resulta claro quando ou se o Brexit vai ocorrer, à medida que May tenta perceber qual a saída de uma das crises políticas mais graves desta geração e conforme aumenta a pressão para a sua demissão. “Seria diferente se isto fosse um processo bem gerido e o Governo estivesse a tomar decisões sensatas”, disse Gareth Rae, de 59 anos, que viajou de Bristol para ir à manifestação.