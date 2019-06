María Fernanda Espinosa pede “máximo autocontrolo” da tensão EUA-Irão

Atraso de pagamentos condiciona fim das obras do Terminal Fluvial

A conclusão das obras de construção do Terminal Fluvial e Marítimo do Soyo, que vai facilitar a circulação de pessoas e mercadorias contentorizadas, e não só, entre as províncias de Cabinda, Zaire e Luanda, e vice-versa, está condicionada por atraso de pagamentos ao empreiteiro, que já recebeu 71 por cento do valor global dos trabalhos, apurou ontem o Jornal de Angola.