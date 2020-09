Marinha real marroquina detém 168 migrantes que queriam chegar à Europa

PIIM arranca no Cuando Cubango

O lançamento da primeira pedra para a construção de uma escola de sete salas de aula, um centro de saúde, esquadra policial, edifício da administração, residência do administrador e três casas para responsáveis, na comuna da Jamba Cueio, a 120 quilómetros da cidade de Menongue, marcou o arranque oficial, no fim-de-semana, das obras dos 500 projectos inscritos no Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), na província do Cuando Cubango, orçadas em 50 milhões de dólares americanos.