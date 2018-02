Mundo

Marinha resgata migrantes

A Armada espanhola resgatou nove migrantes magrebinos quando tentavam alcançar costas espanholas a bordo de uma “patera” nas águas do estreito de Gibraltar.

Fotografia: DR



Fontes policiais disseram ontem à agência noticiosa Efe que a operação aconteceu na sexta-feira num dia com boas condições atmosférica, que favorecem este tipo de travessia a partir das costas marroquinas.

A “patera” (embarcação artesanal) foi resgatada quando, supostamente, se dirigia às costas de Cádis, na Andaluzia, no sul de Espanha. Na operação de resgate não foi necessária a intervenção dos efectivos da Guarda Civil, nem do Salvamento Marítimo, por se encontrar no domínio marítimo de Marrocos.

O grupo era constituído por jovens do sexo masculino, que aparentavam bom estado de saúde e foram levados para o porto marroquino de Tânger.