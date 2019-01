Mundo

Marinha britânica trava entrada de imigrantes

A Marinha Real britânica enviou o navio patrulha HMS Mersey para as águas do Canal da Mancha para impedir a passagem de imigrantes da França para o Reino Unido, informou ontem o Ministério da Defesa.

Fotografia: DR

A embarcação vai manter-se na costa sudeste da ilha da Grã-Bretanha provisoriamente até que cheguem ao local outros dois navios do serviço de fronteiras do Reino Unido que estão colocados no Mediterrâneo - o HMC Protector e o HMC Seeker.

A colaboração da Armada “ajudará a evitar que os imigrantes façam essa jornada perigosa”, disse o ministro da Defesa, Gavin Williamson, em comunicado.

Pelo menos 239 pessoas entraram no Reino Unido a partir da costa francesa desde o início de Novembro, o que levou o ministro do Interior, Sajid Javid, a anunciar várias medidas e a solicitar a colaboração do Exército.

“O meu objectivo continua a ser proteger a fronteira britânica e evitar a perda de vidas no canal, razão pela qual o Governo decidiu usar um navio da Armada para apoiar os esforços actuais”, disse Javid.