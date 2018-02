Mundo

Marinha suspende buscas no rio Chipaca

As autoridades marítimas de Moçambique anunciaram ontem a suspensão das buscas por sobreviventes de um naufrágio no rio Chipaca, no centro do país, depois de encontrarem oito mortos.

Marinheiros podem retomar as buscas por sobreviventes

O naufrágio de uma em-barcação a remos aconteceu na quinta-feira quando transportava um número indeterminado de pessoas, mas que as autoridades estimam serem 16.

Fonte das autoridades anunciou à Rádio Moçambique a suspensão das operações de busca.

O acidente aconteceu no mesmo local onde há um ano morreram cinco pessoas noutro naufrágio.

No local existiu uma ponte metálica que ligava Madal e Quelimane, na província da Zambézia, mas que desabou em 2015. Desde então, pequenas embarcações passaram a fazer a travessia, mas em condições precárias. O acidente da última semana te-rá sido provocado pela corrente do rio.



Mediterrâneo

As autoridades espanholas e marroquinas resgataram no sábado cerca de 20 cadáveres de migrantes a cinco milhas da costa da cidade espanhola de Melilla, no Nor­te de África, após os corpos terem sido avistados à deriva no mar.

De acordo com a agência EFE, os migrantes de origem subsariana terão tentado chegar, por via marítima, à costa de Espanha numa altura em que foi decretado um aviso amarelo pela agitação marítima junto a Melilla.

Fontes governamentais desta cidade autónoma (que pertence a Espanha, mas está situada no Norte de África) disseram à EFE que os cadáveres foram avistados por uma embarcação de passageiros da empresa Trasmediterranea, que tinha saído na tarde de sábado de Melilla em direcção à província espanhola de Almeria.

Meia hora depois a em­presa avisou a Marinha espanhola sobre os cerca de 20 corpos que tinha visto a flutuar no mar.