Mário Vaz é acusado de atrasar as eleições

O líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, considerou que o Presidente do país quer “empurrar as eleições legislativas” para que tenham lugar somente em 2019, mesmo ano das presidenciais.

Fotografia: DR

“Tal como as coisas se passam, leva-nos a pensar que lá no fundo o Presidente da República não quer eleições em 2018”, afirmou Simões Pereira, em declarações quarta-feira aos jornalistas à saída de uma audiência com José Mário Vaz.

O Presidente guineense começou quarta-feira a ouvir os partidos políticos sobre a marcação da data das legislativas que o próprio defende devem ser realizadas ainda este ano.

Para o líder do PAIGC, partido vencedor das últimas legislativas, mas que esteve arredado da governação na sequência de divergências com o Presidente guineense, José Mário Vaz quer que o escrutínio só venha a ter lugar em 2019.

Domingos Simões Pereira recordou que o Presidente guineense já havia avançado a possibilidade de as legislativas, que no calendário normal devem ter lugar em 2018, se realizem em 2019, aquando das presidenciais.

Nesse âmbito, disse ter recordado a José Mário Vaz “os pressupostos eleitorais que devem ser cumpridos”, de acordo com a lei, nomeadamente o registo de cidadãos com capacidade eleitoral e outros actos prévios.

Simões Pereira afirmou ter sublinhado perante o Presidente guineense que o PAIGC “quer as eleições ainda este ano”, desde que fossem cumpridas todas as etapas previstas na lei.