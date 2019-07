Mundo

Marrocos comemora aniversário do trono

O povo marroquino comemora hoje os 20 anos de ascensão do Rei Mohammed VI ao trono, data que marca a sua entronização como monarca em 1999.

A efeméride é comemorada em todo o território, com exaltação dos feitos do Rei, em prol do desenvolvimento do país, da segurança e do incremento da cooperação com os países da região, na busca da estabilidade e bem-estar dos povos africanos. Em comunicado distribuído ontem à imprensa, a Embaixada do Reino de Marrocos em Angola destaca os inúme-ros avanços registados por Marrocos nos sectores fulcrais como a agricultura, pescas, indústria, ciência, tecnologia, cultura, artes e segurança, tornando o país numa referência no contexto internacional.

O Rei Mohammed VI é referido como um homem preocupado com o seu povo, o seu país e com o continente, por isso, realça o comunicado, a comemoração da festa do trono é sempre um acontecimento de grande importância no país e não só. "Marrocos tornou-se hoje num dos países mais mediáticos do continente e citado como um exemplo em muitas áreas, tanto económicas como sociais. É também referenciado pela estabilidade e harmonização política, graças à visão estratégica do soberano que ao longo destes 20 anos tem procurado colocar o país nos lugares cimeiros a nível internacional", sublinha o comunicado. Outro ponto de realce tem a ver com o desenvolvimento da cidade de Tanger e do seu porto, que em apenas alguns anos tornou-se um dos mais importantes, contribuindo para o crescimento económico da região e do continente. Além da cidade de Tanger e o seu porto, a cidade de Marraquexe é uma referência no país e em África no seu todo por albergar grandes eventos internacionais, combinando a hospitalidade, eficiência logística ao convívio tradicional. Apenas há alguns meses foi inaugurada a linha de transporte ferroviário de alta velocidade que liga a cidade de Casablanca a Tanger, permitindo uma mobilidade significativa neste importante eixo para a economia de Marrocos euma verdadeira vitrina para um país que se aproxima a passos largos aos vizinhos do Mediterrâneo. O Rei Mohammed VI é, por isso, considerado a figura principal e o responsável pelos sucessos económicos que o país está a trilhar nos últimos anos. Marrocos é hoje um país em sintonia com as profundas mudanças políticas e com um lugar particular na agenda internacional.