Mundo

Marrocos quer a expulsão da República Árabe Saharaui

Victor Carvalho

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Marrocos tem a intenção de apresentar brevemente na União Africana uma moção para aprovar a expulsão, do seio da organização, da representação da República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Fotografia: reuters

Esta intenção há muito que vinha sendo expressa por fontes diplomáticas, mas só agora o Ministério dos Negócios Estrangeiros a assumiu como sendo uma decisão oficial tomada e que será brevemente concretizada.

De acordo com a impren-sa internacional, o facto de Marrocos ter finalmente as-sumido essa sua decisão tem a ver com a eleição do país para o Conselho de Paz e Segurança da organização durante a última cimeira da organização.

Na ocasião, 39 países – mais de dois terços dos membros (55) – votaram a favor de Marrocos, sem qualquer voto contra.

Esta votação faz com que a diplomacia marroquina acredite na possibilidade da sua moção sair vencedora à custa do apoio dos países que ainda não têm uma posição definida em relação ao estatuto da República Árabe Saharaui Democrática.

Não obstante o facto do voto neste tipo de decisões ser electrónico, logo secreto, os marroquinos têm uma ideia muito precisa de quem são os indecisos, pelo que estão neste momento já a intensificar a pressão, através dos lóbis, para os convencer a votar favoravelmente a moção que se preparam para apresentar.

Neste momento, Marrocos tem a maior e mais importante delegação de sempre na União Africana, fazendo desta organização uma “placa giratória” fundamental para fortalecer a sua diplomacia e a sua influência a nível de todo o continente.

Para dar mais força e estatuto a essa delegação, adquiriram um prédio de sete pisos em fase final de construção, próximo do aeroporto de Bole, em Adis Abeba, onde será instalada a embaixada de Marrocos na Etiópia, liderada por uma mulher, a em-baixadora NehzaAlaoui M´Hamdi, e os escritórios do representante permanente junto da União Africana, Mohamed Arrouchi.

A missão diplomática marroquina contará também com representantes dos ministérios da Justiça, Agricultura, Economia e Ambiente, e ainda com uma célula dos serviços secretos do país.

De referir que Marrocos regressou à União Africana em Janeiro de 2017 depois de abandonar, em 1984, a então Organização de Unidade Africana , após esta ter reconhecido a RASD como país e a Frente Polisário como seu representante legítimo.

A RASD, representada pela Frente Polisário, reclama a realização de um referendo de autodeterminação, pretensão recusada pelas autoridades de Marrocos, que propõem uma maior autonomia do território, mas sempre sob soberania marroquina.



Proclamação da RASD em 1976

A República Árabe Saharaui Democrática (RASD) foi proclamada pela Frente Polisário a 27 de Fevereiro de 1976, no Sahara Ocidental, e controla cerca de 20 a 25 por cento do território que reclama como seu. Marrocos controla e administra o resto do território e chama estas terras de “Províncias do Sul”.

O governo da RASD considera esses territórios como regiões ocupadas, não existindo nenhum país no mun-do que reconheça como legal a sua ocupação por parte de Marrocos.

A RASD é reconhecida por mais 80 estados, e é membro de pleno direito da União Africana, mas não é reconhecida pelas Nações Unidas, que considera o Sahara Ocidental um dos últimos “territórios não autónomos” do mundo - lista em que o território está incluído desde a década de 60.