Marroquinos e sarauis prosseguem o diálogo

O Governo de Marrocos e a Frente Polisário comprometeram-se perante a ONU continuarem o diálogo sobre o Saara Ocidental, que recomeçaram em Genebra após seis anos de interrupção.

Saara Ocidental insiste no direito à autodeterminação

“Posso anunciar que as delegações garantiram que estão dispostas a continuar a participar neste processo diplomático”, disse, ontem aos jornalistas o enviado do Secretário-Geral da ONU para o Saara Ocidental, o ex-Presidente alemão Horst Kohler, no final do segundo e último dia de reuniões.

O responsável assegurou que os participantes (o grupo incluía representantes da Argélia e da Mauritânia) manifestaram pretender mudar a actual situação e criar um clima favorável para o crescimento económico da região.

As delegações devem voltar a reunir-se ainda este mês para discutir o estatuto do Saara Ocidental.

Horst Kohler disse que é possível uma solução pacífica para o conflito e que a reunião aconteceu “numa atmosfera de compromisso sério e respeito mútuo”.

A Frente Polisário proclamou em 1976 a República Árabe Sarauí Democrática, com o apoio da Argélia e da Líbia, ainda que o Reino de Marrocos controle de facto 80 por cento desse território e que considere a região uma sua província.

Rabat, cuja delegação em Genebra foi liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Nasser Bourita, rejeita qualquer solução que não seja a autonomia, sob sua soberania.

O presidente do “Parlamento” sarauí, Khatri Addouhsi, voltou a exigir o direito à autodeterminação.