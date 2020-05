Mundo

Massacre no Virunga é culpa de rebeldes

As autoridades congolesas reiteraram, ontem, as acusações, segundo as quais foram os rebeldes hutu rwandeses FDLR que massacraram os 17 guardas do parque nacional de Virunga, província do Kivu-Norte.

Fotografia: DR

“Temos um relatório preliminar do inquérito que confirma a acção da Companhia de Reconhecimento de Acção Profunda (CRAP), unidade especializada das FDLR”, declarou à AFP, o major-general Maurice Aguru Mamba. O oficial general congolês reafirmou as acusações durante uma conferência de imprensa presenciada pelo comandante do Corpo de Protecção dos Parques Nacionais e das Reservas Naturais Aparentadas (CORPPN), major-general Léon Kasonga, porta-voz das Forças Armadas Congolesas RDC). A 24 de Abril, 17 pessoas, das quais 12 guardas florestais, foram mortas durante uma emboscada próximo do parque nacional de Virunga. Tratou-se do pior dos ataques contra o parque que, segundo as autoridades, foi protagonizado pelas FDLR-FOCA.

Mas, num comunicado, o grupo armado rwandês, refugiado na RDC, rejeitou as acusações, atribuindo a acção ao Exército rwandês. As FDLR são um grupo rebelde hutu rwandês refugiado na RDC, depois do “genocídio tutsi”, de Abril de 1994. O seu antigo chefe, Sylvestre Mudacumura, foi morto, em Setembro de 2019, no Kivu-Norte. Fundado em 1925, o parque nacional de Virunga é a mais antiga área protegida de África, com 790 mil hectares de superfície, albergando várias espécies animais, como o gorila das montanhas e o okapi. As suas actividades turísticas rendem cinco milhões de dólares ano.