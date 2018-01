Mundo

Matteo Renzi concorre para travar populistas

Antigo primeiro-ministro representa “Força tranquila” contra o ódio e rancor e para permanência da Itália na Zona Euro.

O ex-primeiro-ministro italiano e secretário-geral do Partido Democrata (PD), Matteo Renzi, anunciou na sexta-feira que vai concorrer como representante de uma “força tranquila” contra o “ódio e o rancor” dos adversários às eleições de 4 de Março próximo. Um dia depois da dissolução do Parlamento e da convocatória para as eleições, Renzi posicionou-se contra os líderes da Força Itália e a Liga Norte, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini e do candidato do Movimento Cinco Estrelas, Luigi di Maio.

Renzi identificou Berlusconi e Salvini, que pretendem concorrer em coligação, como “risco” e populistas assim como os líderes do Movimento Cinco Estrelas, que defendem a saída de Itália da Zona Euro.

“Nós somos outra coisa: crescimento, fiabilidade e uma força tranquila. Não vamos fazer com que a Itália retroceda. Basta de ódio e rancor”, afirmou Renzi através de uma mensagem difundida através da rede social Twitter. Renzi que se demitiu em Dezembro de 2016 na sequência da derrota no referendo constitucional pretende manter o PD no Governo com o apoio do eleitorado de centro-direita. O Presidente da República da Itália, Sergio Mattarella, dissolveu quinta-feira o Parlamento, que chegaria em breve ao fim do seu mandato, e lançou oficialmente a campanha para eleições legislativas de Março, anunciou a AFP.

O Chefe de Estado italiano “assinou o decreto de dissolução do Senado e da Câmara dos Deputados”, informou a Presidência num comunicado.

Cerca do meio-dia local, o chefe do Governo de centro-esquerda, Paolo Gentiloni, foi para o Palácio do Quirinal, sede do Executivo, para anunciar que com a adopção do orçamento de 2018, o trabalho do Parlamento, eleito em Fevereiro de 2013, estava concluído.

Segundo um ritual estabelecido, Sergio Mattarella recebeu em seguida o presidente do Senado, Pietro Grasso, e a presidente da Câmara de Deputados, Laura Baldrini, para lhes comunicar a intenção de dissolver as duas câmaras.

Em seguida, Gentiloni regressou a Quirinal para confirmar o decreto de dissolução, antes de voltar ao Palácio Chigi, sede da chefia do Governo, para presidir ao Conselho de Ministros.

Paolo Gentiloni, terceiro chefe de Governo desta legislatura, depois de Enrico Letta e Matteo Renzi, deve permanecer no cargo até a posse do novo Parlamento italiano.O seu mandato pode, inclusive, prolongar-se, se as incertezas permanecerem no período pós-eleitoral.

O espectro político italiano tem agora três forças pouco inclinadas a coligações - uma à direita, outra à esquerda e uma terceira, os populistas do movimento Cinque Stelle (Cinco Estrelas) - o que poderá deixar o parlamento sem uma maioria clara.

Em sete décadas de vigência da democracia, a Itália já teve 64 Governos. Desde 2013, a Itália teve três primeiros-ministros: Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, todos do Partido Democrata (PD).