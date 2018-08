Mundo

Matteo Salvini é “persona non grata” em Maiorca

O ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, foi declarado “persona non grata” em Maiorca (Espanha) devido sua àposição em relação a imigrantes e refugiados, no-ticiou o jornal britânico “The Guardian”.

Fotografia: DR

A moção foi apresentada pelo Podemos, que faz parte da Més Per Mallorca, a coligação que governa a ilha espanhola, e foi aprovada por una-

nimidade pelo conselho político. Na sua origem, justifica o partido, está a crítica às “ter-

ríveis e ultrajantes políticas e declarações” de Salvini.

Aurora Ribot, porta-voz do Podemos, afirmou ao "Diario di Mallorca" que as políticas e a retórica do ministro do Interior italiano “destilam uma xenofobia muito preocupante e séria, bem como um óbvio desrespeito pela vida e dignidade humanas”.

A responsável do Pode-mos disse ainda que a mo-ção procura “reconhecer o imenso trabalho humanitário das ONG como a Proactiva Open Arms, Lifeilne, Proemaid e SMH no resgate de dezenas de milhares de pessoas da morte certa no Mediterrâneo”.