Maurícias sem casos de Covid-19 há 20 dias

Comissões garantem mais de kz 18 mil milhões ao BFA

Os serviços e comissões do Banco de Fomento de Angola (BFA) renderam, no exercício económico de 2019, 18.793 milhões de kwanzas (cerca de 33,3 milhões de dólares), contribuindo deste modo para o resultado líquido do exercício de 119 mil milhões de kwanzas (equivalentes a 212,8 milhões de dólares no câmbio do BNA de até hoje).