Mundo

Mauritânia: Chefe de Estado demite o Primeiro-Ministro

O Presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Ghazouani, substituiu, hoje, o Primeiro-Ministro, um dia depois da entrega à justiça de um relatório de uma comissão parlamentar sobre a gestão do antecessor, Mohammed Ould Abdelaziz.

Presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Ghazouani.

Fotografia: DR

Ould Ghazouani, no poder desde Agosto de 2019, “recebeu o Primeiro-Ministro, Ismail Cheikh Sidiya, que apresentou a renúncia do Governo”, informou a Agência Mauritaniana de Informação (AMI). Antes de ser nomeado Primeiro-Ministro, igualmente em Agosto de 2019, Sidiya foi, entre 2009 e 2014, ministro da Habitação e Emprego, sob a Presidência de Mohammed Ould Abdelaziz.

Também foi presidente da Zona Franca de Nouadhibou, no noroeste do país, e membro da União para a República (UPR), partido fundado pelo ex-Presidente Abdelaziz e assumido por Ould Ghazouani.O Chefe de Estado nomeou Mohamed Ould Bilal para suceder a Cheikh Sidiya, disse à AFP uma fonte oficial da Presidência mauritaniana, sem explicar as razões da substituição.

style="text-align: justify;">Até ontem, conselheiro do gabinete do Primeiro-Ministro, Ould Bilal foi ministro, várias vezes, durante o mandato do ex-Presidente civil Sidi Ould Cheikh Abdallahi, deposto em 2008 por um golpe liderado por Ould Abdelaziz. As mudanças surgem no dia seguinte ao envio para a justiça de um relatório de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a gestão do ex-Presidente Ould Abdelaziz.

O relatório inclui documentos sobre gestão das receitas do petróleo, venda de propriedades do Estado em Nouakchott, liquidação de uma empresa pública que garantiu o fornecimento de alimentos ao país e as actividades de uma sociedade chinesa de pesca, Pully Hong Dong, de acordo com fontes parlamentares.