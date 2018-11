Mundo

May nega a liberdade de voto aos deputados

A primeira-ministra britânica, Theresa May, não irá dar liberdade de voto à bancada do Partido Conservador, na votação sobre a proposta de acordo para o “Brexit”. A informação foi sugerida pela própria, numa entrevista concedida, e depois confirma-da por uma fonte do número 10 de Downing Street ao jornal Guardian.

Seis ministros demitiram-se em protesto pelo acordo assinado pela Chefe do Governo

Fotografia: DR



Na entrevista dada à Rádio LBC - a primeira depois da perda de vários membros do Governo em que enfrentou uma rebelião de deputados que querem votar uma moção de censura -, May foi questionada sobre a possibilidade de dar liberdade de voto aos deputados do seu partido. A líder dos ‘tories’ evitou responder directamente à pergunta, mas insinuou que não será esse o caso. “Vamos olhar para o acordo quando o tivermos. Há responsabilidade colectiva do Conselho de Ministros neste país. A política do Governo é política do Governo”, declarou May. Pouco depois da entrevista, uma fonte do Governo confirmou ao jornal Guardian que “não haverá liberdade de voto.”

Esse é um pedido que terá sido feito na quinta-feira pela ministra Penny Mordaunt (Desenvolvimento Internacional) várias vezes a May, mas que, aparentemente, foi recusado. Isto significa que, se algum ministro quiser furar a disciplina de voto e chumbar a proposta, terá de demitir-se, já que este instrumento obriga os ministros a aprovarem as propostas do Governo.

Na mesma entrevista, a primeira-ministra explicou ainda que está confiante de que irá convencer os deputados do seu partido e dos unionistas norte-irlandeses (DUP), aliados do Governo conservador que têm levantado reservas à proposta. “O meu trabalho é persuadir, em primeiro lugar, a minha bancada e a do DUP, que trabalha connosco, mas também dizer a todos os deputados que eu acredito mesmo que este é o melhor acordo para o Reino Unido”, declarou. “Quando este acordo for apresentado, cada membro do Parlamento irá decidir o que fazer.”

Para aprovar o acordo, May terá de ultrapassar a forte de resistência de muitos membros da Câmara dos Comuns, incluindo deputados do seu próprio partido que lhe deixaram críticas no debate de quinta-feira. Para além disso, continua no ar a possibilidade de ser votada uma moção de censura à líder dos conservadores, já que o eurocéptico Jacob Rees-Mogg liderou um movimento para entregar cartas a pedir a moção e, se forem entregues 48, esta será votada no plenário.

O ex-ministro para o “Brexit”, David Davis (que em Julho se demitiu em protesto contra a proposta de Chequers feita pela primeira-ministra), previu que May não terá o número de votos necessários.

Aprovação do rascunho pelo Governo

A primeira-ministra britânica, Theresa May, conseguiu a aprovação pelo seu Governo do rascunho de acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, mas a aprovação do texto no Parlamento está longe de estar garantida.

Quando anunciou a aprovação do rascunho, May avisou: "A escolha é entre este acordo, que concretiza o voto do referendo, que traz de volta o controlo do dinheiro, leis e fronteiras, põe fim à livre circulação, protege empregos, segurança e a nossa união, ou sair sem acordo, ou nenhum 'Brexit' de todo".

A contestação ao texto que existe dentro do Governo, do Partido Conservador e da oposição pode dar origem a vários cenários: Deputados conservadores consideram que não têm mais confiança na primeira-ministra e líder do partido e pedem uma moção de censura. Para isto acontecer, Graham Brady, o presidente da Comissão 1922, responsável pela gestão das eleições internas no Partido Conservador, afirma que tem de receber cartas de 48 deputados, equivalente a 15 por cento do grupo parlamentar de 315 deputados.

Na quinta-feira, vários deputados, incluindo o influente eurocéptico Jacob Rees-Mogg, anunciaram ter subscrito a moção. "Lamentavelmente, o projecto de acordo apresentado no Parlamento revelou-se pior do que o previsto e não cumpre as promessas feitas ao país pela primeira-ministra, seja por conta própria ou em nome de todos nós no programa do Partido Conservador", justificou Rees-Mogg. Porém, para ser bem-sucedida e dar origem à demissão de May e a uma eleição de um novo líder do partido, 159 dos 315 deputados conservadores terão de votar a favor da moção.

O deputado Ken Clarke, pró-europeu e antigo ministro da Saúde e da Justiça, considerou o exercício irrelevante porque uma eleição iria demorar várias semanas e favorável á May.