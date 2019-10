Mundo

MDM pede voto para quebrar hegemonia política da Frelimo

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM) pede o voto em acções de campanha, no centro do país, para quebrar 44 anos de “feitiço”, ou seja, de hegemonia da Frelimo, a menos de uma semana das eleições gerais, noticiou, ontem, a Lusa.

Apesar da pressão, devido aos ataques armados, as autoridades moçambicanas garantem a realização do pleito em segurança

Fotografia: DR

“O Governo de dia tem dito que vai combater a corrupção, mas nós achamos que são falácias, porque não existe nenhum feiticeiro que tire o seu próprio feitiço”, afirmou, quarta-feira à noite, Filipe Primeiro, candidato a deputado pelo MDM, em campanha em Inchope, revelou a Lusa.

“Temos dito ao eleitorado que a única esperança do povo moçambicano é o MDM, terceira força política no Parlamento, onde a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) sempre teve a maioria”, disse Filipe Primeiro.

“Fome, miséria, falta de água, energia e medicamentos na maioria das aldeias do interior de Manica, centro de Moçambique, é fruto de 40 anos de desgovernação do país”, apontou também o candidato a governador de Manica pelo MDM, Arone Mussualho.

Inchope é o principal cruzamento económico do centro de Moçambique, onde se encontram a Estrada Nacional 1 (EN1), que liga o Sul e o Norte, e a EN6, que liga o Porto da Beira, no oceano Índico, aos países do interior africano.

Habitações frágeis, feitas de estacas e barro, e uma aguda escassez de água potável em Inchope contrastam com o volume de tráfego de autocarros e camiões de carga que dinamizam a economia do país e além-fronteiras, uma situação que está a ser aproveitada para apelar ao voto na oposição.

Há jovens trajados a rigor, há professores e comerciantes, com camisolas de propaganda do MDM - muitos vieram de cidades vizinhas - a distribuir cartazes, com o galo, símbolo do partido, ao lado da imagem do candidato presidencial, Daviz Simango.

O contacto com o eleitorado, que privilegia a língua local, uma mistura de sena e chiuté. “Inchope é também uma zona comunitária onde as condições são muito precárias”, diz Arone Mussualho, destacando, os problemas de falta de água, energia, desemprego entre jovens e ausência de medicamentos nos hospitais.

A 15 de Outubro, 12,9 milhões de eleitores moçambicanos vão escolher o Presidente da República, dez assembleias provinciais e respectivos governadores, bem como 250 deputados da Assembleia da República.

Autoridades garantem segurança para a votação

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) moçambicana prometeu, ontem, tudo fazer para que seja possível votar para as eleições gerais, na terça-feira, em Cabo Delgado, região alvo de ataques de grupos armados.

“Já temos uma informação relativa às zonas difíceis de Cabo Delgado e devo dizer que tudo faremos para que a eleição ocorra onde for possível e onde não houver nenhum tipo de ameaça à vida”, disse em Maputo, aos jornalistas, Abdul Carimo, presidente da CNE.

O responsável diz que a sua organização vai reunir-se até hoje para “analisar os postos (administrativos) onde existe algum perigo, que não são muitos”, segundo a informação disponível e decidir como actuar. A Polícia da República de Moçambique (PRM) garantiu, na última semana, que todas as mesas de voto previstas vão funcionar na província de Cabo Delgado.

“A Polícia estará lá para garantir que todas as pessoas vão poder votar, nos mesmos locais onde se recensearam”, disse Orlando Modumane, porta-voz da PRM, à Lusa.

Os observadores eleitorais de organizações da sociedade civil moçambicana, que têm estado no terreno no último mês, entendem que há “medo generalizado”, o que provoca dúvidas em relação às eleições naquela região.

Ataques armados, levados a cabo por grupos criados em mesquitas consideradas insurgentes na região, eclodiram em Mocímboa da Praia, a 5 de Outubro de 2017.

Como consequência, já terão morrido cerca de 250 pessoas, quase todas em aldeias isoladas e durante confrontos no mato, mas, em algumas ocasiões, a violência já atingiu transportes na principal estrada asfaltada da região, bem como a área dos megaprojectos de exploração de gás - nos quais há várias empresas portuguesas subcontratadas.

O presidente da Renamo, Ossufo Momade, responsabilizou, quarta-feira à noite, o partido no poder, a Frelimo, pelo assassinato de um observador eleitoral na província de Gaza, no Sul do país.

“Quando nós dizemos que a Frelimo é um grupo de criminosos, muitos não nos entendem: mataram um cidadão, que fazia parte da sociedade civil e que podia ajudar Moçambique”, disse Momade, quando falava durante um comício, no posto administrativo de Namapa, na província de Nampula, Norte de Moçambique, no decurso da campanha eleitoral.