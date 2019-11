MDM quer que Felipe Nyusi coloque lugar à disposição

Grupo União Kiela abre desfile central

Os grupos União Kiela do Sambizanga, na classe A, União Povo da Samba, no escalão B, ambos de adultos, e Cassules 54 da Maianga, na categoria infantil, são as primeiras agremiações a desfilarem no Carnaval 2020 da capital do país, cujo acto central está marcado para o dia 25 de Fevereiro, na Marginal da Praia do Bispo, em Luanda.