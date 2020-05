Mundo

Média de infecções em África é de mais de 2.100 casos por dia

O continente africano registou na semana passada uma média de mais de 2.100 novos casos de Covid-19 por dia, 1,5 vezes mais do que na semana anterior. Os dados foram avançados pelo director do Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana (Africa CDC), John Nkengasong, durante a conferência de imprensa semanal, da sede da organização, em Adis Abeba, na Etiópia.

“Na semana entre 30 de Abril e 6 de Maio, foram reportados 14.757 novos casos, comparados com os 10.500 registados na anterior. Tivemos 1,5 vezes mais casos esta semana, com uma média de 2.108 por dia”, disse.

O responsável do África CDC assinalou o facto de o continente ter ultrapassado ontem a barreira dos 50 mil casos de infecção pelo novo coronavírus e as duas mil mortes (2.012), adiantando que a taxa de mortalidade no continente se situa nos 3,9%.

“O número de mortes inclui pessoal médico, o que é lamentável. Temos de proteger as pessoas que nos protegem, mas, infelizmente, estamos a ver uma tendência crescente de mortes entre os profissionais da saúde”, afirmou. Por outro lado, apontou John Nkengasong, mais de 17.500 doentes foram dados como recuperados. “Temos de celebrar qualquer pequena vitória”, disse.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas, o número de mortos subiu de 1.959 para 2.012, enquanto as infecções aumentaram de 49.352 para 51.698. O total de doentes recuperados subiu de 16.315 para 17.590.

Apenas cinco países concentram mais de metade (56%) de todos os casos do continente: África do Sul (15%), Egipto (14%), Marrocos (11%), Argélia (10%) e Nigéria (6%). O Egipto regista 469 mortos e 7.588 infectados, a África do Sul conta 153 mortos e 7.808 doentes, o Marrocos totaliza 183 vítimas mortais e 5.408 casos e a Nigéria ultrapassou a centena de mortos (103) e tem 3.145 infectados. O maior número de vítimas mortais regista-se na Argélia, 476, em 4.997 doentes infectados.

São Tomé e Príncipe entrou esta semana para a lista dos países com mais casos declarados por 100.000 habitantes (73). Na mesma lista, estão o Djibuti (113), Cabo Verde (31), Maurícias (26) e Guiné Equatorial (22).

Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau tem mais infecções, com 475 casos, e dois mortos. São Tomé e Príncipe tem 200 casos e quatro mortos e Cabo Verde regista 218 infecções e dois mortos. Moçambique conta com 81 infectados. A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), tem 439 casos positivos e quatro mortos.

A pandemia já matou 263.792 pessoas e infectou mais de 3,7 milhões em todo o mundo, segundo um balanço da AFP. De acordo com os dados, foram registados 263.792 mortos e mais de 3.766.180 casos de infecção em 195 países. Pelo menos 1.179.700 estão curadas.

Os Estados Unidos lideram em número de óbitos e casos, com 73.431 e 1.228.609, respectivamente. Pelo menos 189.910 pessoas foram declaradas curadas. A seguir, os países mais afectados são o Reino Unido, com 30.076 mortes, para 201.101 casos; Itália, 29.684 (214.457), Espanha, 26.070 (221.447) e França, 25.809 (174.191 casos). A China contabilizou 82.885 casos, incluindo 4.633 mortes e 77.957 curados. Desde quarta-feira, as ilhas Comores anunciaram a primeira morte.