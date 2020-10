Mundo

Médico rwandês acusado de participar no genocídio

Juízes de instrução franceses ordenaram o encaminhamento do médico rwandês Eugène Rwamucyo para o Tribunal de Justiça de Paris por "genocídio" e "crime contra a Humanidade", noticiou, ontem, a AFP, que cita fontes judiciais locais.

Justiça francesa leva Eugène Rwamucyo a tribunal por crimes contra a Humanidade no Rwanda

Fotografia: DR

Rwamucyo, 61 anos e actualmente a viver na Bélgica, é também acusado de ser cúmplice e por "associação criminosa com vista à preparação" de crimes cometidos entre Abril e Julho de 1994 no Rwanda, palco, durante este período, do genocídio perpetrado contra a minoria tutsi e que provocou a morte de cerca de 800 mil pessoas.



“O meu cliente contesta formalmente as acusações", disse o advogado de Rwamucyo, Philippe Meilhac, à AFP, acrescentando que o seu cliente enfrentará um possível julgamento "com serenidade".



Rwamucyo é acusado por Kigali de ter participado em reuniões de líderes genocidas, em Butare (Sul do Rwanda) em 1994, incluindo uma com o então Primeiro-Ministro, Jean Kambanda, condenado a prisão perpétua pelo Tribunal Penal Internacional para o Rwanda. O médico é, também, suspeito de ter encabeçado um enterro em massa de corpos de civis tutsis durante os massacres.



“O meu cliente era um responsável médico na região de Butare e, como tal, estava encarregado de enterrar os corpos", afirmou Meilhac, apontando que Eugène Rwamucyo "agora está a ser acusado de ter aproveitado esta missão essencial para atacar os sobreviventes".



Em 2007, à revelia, Rwamucyo foi condenado a prisão perpétua pela Justiça do Rwanda. O médico trabalhava no hospital de Maubeuge, no Norte de França, tendo sido suspenso em Outubro de 2009 quando a administração do hospital soube que este era alvo de um mandado de captura internacional emitido por Kigali.



Já depois de ter sido despedido, Rwamucyo foi capturado sob mandado, em Maio de 2010 em Sannois, perto de Paris, após assistir ao funeral de Jean-Bosco Barayagwiza, um outro rwandês, co-fundador da Radio-Télévision Libre des Mille Collines, que propagou ideologia extremista hutu e discurso de ódio contra tutsis. O médico acabou por ser libertado após o tribunal da Relação de Versalhes se ter oposto à sua extradição.



Em 2013, Rwamucyo foi acusado pela primeira vez por "participação num acordo para cometer o crime de genocídio", tendo enfrentado, em 2018 acusações de "genocídio" e "crimes contra a Humanidade". Rwamucyo foi então colocado sob supervisão judicial e passou a estar proibido de abandonar o espaço Schengen.





Produção de “cannabis”só para exportação



O Governo do Rwanda autorizou, ontem, a produção no seu solo de cannabis para uso terapêutico, exclusivamente para exportação, e esclareceu que a autorização não anula a proibição do uso no país.



“O Rwanda vai começar a receber pedidos de licenças de investidores interessados nesta cultura terapêutica de alto valor acrescentado", afirmou o Governo, numa declaração, citada pela Efe.



“Este quadro específico de investimento não afecta o estatuto legal do consumo de cannabis no país, que continua proibido", acrescenta a declaração. De acordo com o Conselho de Desenvolvimento Rwandês (RDB), várias empresas apresentaram propostas para iniciar a produção no país, que permitirá ao Rwanda aceder ao muito rentável mercado da cannabis terapêutica a nível mundial.



“Temos investidores interessados com quem iremos trabalhar nos próximos dias, agora que as directrizes estão em vigor", disse a presidente da RDB, Clare Akamanzi, em declarações ao canal público de televisão do Rwanda.



“Os Estados Unidos, o Canadá e a União Europeia (UE) são mercados importantes, que compram estes produtos", continuou.



As autoridades rwandesas não avançaram que regiões deste país, onde a agricultura é o principal sector empregador, serão destinadas à produção, nem uma data provável para o seu início.



As empresas licenciadas, acrescentou Akamanzi, terão de "apresentar um programa de segurança muito sólido, que terá de ser validado pelos serviços de segurança" do país.



“Haverá medidas fortes de segurança, câmaras de videovigilância, torres de vigília, iluminação pública e guardas de segurança para garantir que as culturas não saiam das quintas e acabem no mercado local", disse.



O uso de cannabis é proibido no Rwanda e os infractores estão sujeitos a dois anos de prisão. Já os vendedores enfrentam até 20 anos de prisão e, em alguns casos, mesmo a prisão perpétua.