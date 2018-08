Mundo

Médicos despedidos por tratarem manifestantes

Mais de 300 pessoas morreram nos últimos meses na sequência de protestos contra o Governo da Nicarágua.

Fotografia: DR

Dezenas de médicos e enfermeiros foram despedidos após terem tratado de feridos na sequência de protestos contra o Governo.

Desde que começaram os protestos em larga escala contra o Governo de Daniel Ortega, em Abril, que há 317 mortes a registar, incluindo 21 polícias e 23 menores. O jornal “EL País” dá conta do caso de um cirurgião, Javier Pastora, que adianta que foi afastado “sem grandes explicações” após ter tratado de feridos resultantes dos protestos e de ter manifestado publicamente as “divergências” em relação à forma como Daniel Ortega tem conduzido os destinos do país.

Javier Pastora recebeu a carta de demissão há uma semana. Antes, era chefe na ala de cirurgia do Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales, em León, a segunda maior cidade da Nicarágua. Com ele saíram outros nove médicos.