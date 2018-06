Mundo

Médicos Sem Fronteiras são acusados de abusos sexuais

Victor Carvalho

A organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) tem visto o seu nome envolvido em sucessivos escândalos sexuais envolvendo jovens africanas, que devido às dificuldades em que vivem, se deixam seduzir a troco de comida ou de um simples medicamento. Uma queixa feita através da BBC traz de novo o assunto para a ordem do dia

Fotografia: DR

Antigas trabalhadoras dos Médicos Sem Fronteiras (MSF) acabam de repetir, através da BBC, acusações que anteriormente outras pessoas já haviam feito de forma anónima e que apontam para situações de constantes comportamentos sexuais indevidos por parte de elementos da referida organização.Estas novas acusações, têm como novidade o facto de apontarem na direcção exclusiva de equipas logísticas de apoio e não dos médicos ou dos enfermeiros daquela que é, indiscutivelmente, uma das mais importantes organizações de ajuda humanitária do mundo. No essencial, as acusações feitas por essas antigas trabalhadoras referem que o comportamento dos técnicos de logística era comum a vários países e consistia no facto de aproveitarem a sua posição para terem relações sexuais, muitas das vezes não consentidas, com jovens raparigas vulneráveis devido à situação periclitante em que se encontravam. Na Libéria, por exemplo, foram repetidos os casos em que o chefe do dispensário se chegou a gabar de ter tido sexo repetidas vezes e com diferentes raparigas a troco de medicamentos, durante a crise do Ébola. Também no Quénia, segundo uma outra denúncia, eram frequentes os casos em que os trabalhadores da logística levavam a meio da noite mulheres e raparigas para os escritórios, onde supostamente mantinham relações sexuais.

Numa terceira das denúncias que estão a ser devidamente investigadas pela cúpula da organização Médicos Sem Fronteiras, uma trabalhadora que tratou de pacientes de HIV na África Central assegurou que a utilização de prostitutas era "muito generalizada" e contou um episódio em que viu um dos colegas ir para uma casa de banho com uma delas. "Mais tarde ela disse-me que tiveram sexo e que ele lhe pagou", acrescentou.A mesma mulher contou que se sentiu assediada sexualmente por alguns homens que trabalhavam com ela. Depois de denunciar o comportamento ao chefe que estava no terreno, este ofereceu-lhe ajuda, mas também lhe disse que seria despedida se não resolvesse as coisas com o colega.

EM DESENVOLVIMENTO...