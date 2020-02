Mundo

Meio milhão de deslocados vítimas da guerra na Síria

Cerca de meio milhão de pessoas encontra-se na situação de deslocados internos devido aos confrontos que se prolongam há dois meses no Noroeste da Síria, anunciaram, ontem, as Nações Unidas.

Vaga de deslocados aumenta com a ofensiva do Exército sírio

Fotografia: DR



“Desde o dia 1 de Dezembro que 520 mil pessoas estão deslocadas, sendo que a maioria (80 por cento) são mulheres e crianças”, disse à France Press o porta-voz do Gabine-te dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas, David Swanson.

Os confrontos no noroeste da Síria intensificaram-se após o início da ofensiva do Exército de Damasco contra os extremistas islâmicos.

Apoiadas pela aviação russa, as forças leais a Bachar al-Assad mantêm actualmente uma ofensiva que tem como finalidade a reconquista de várias cidades e povoações da província de Idleb.

“A violência é quase quotidiana (...) e causa um sofrimento injustificável a centenas de milhares de pessoas que vivem na zona”, reforçou Swanson.

“Esta última vaga de deslocados é agravada por uma situação humanitária que já é desastrosa”, acrescentou o porta-voz, frisando que a maioria dos civis foge da frente de combate, sobretu-do na região sul da província de Idleb.

“A maior parte dos deslocados fica nas zonas urbanas ou nos centros de acolhimento de Idleb”, perto da fronteira com a Turquia, ou na região síria de Alepo, disse.

Segundo as Nações Unidas, a maioria das pessoas afectadas pela operação militar em curso em Idleb são sírios que já tinham fugido de ou-tras regiões do país afectadas pela guerra.

Várias zonas do noroeste da Síria (Idleb e Hama) são dominadas pelos extremistas islâmicos do Hayat Tahrir al-Cham além de grupos oposicionistas armados.

Entre Abril e Agosto de 2019 toda a região foi marcada por uma ofensiva de grande envergadura que fez milhares de vítimas, segundo o Observatório Sírio para os Direitos do Homem.

O Governo de Damasco controla 70 por cento do país e afirma-se determinado na reconquista do noroeste da Síria.

O conflito que começou em 2011 já fez 380 mil mortos e milhões de refugiados e deslocados internos.