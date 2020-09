Mundo

Meio milhão de tubarões poderá ser morto devido à vacina da Covid-19

Maior parte das vacinas que estão a ser desenvolvidas para combater o novo vírus utilizam esqualeno, um óleo produzido pelo fígado dos tubarões.

Activistas temem que a necessidade desta substância leve à extinção de algumas espécies de tubarões.

500 mil tubarões poderão ser mortos para o fabrico de vacinas contra a Covid-19. De acordo com a Sky News, os tubarões produzem um óleo no fígado, conhecido como esqualeno, que está a ser utilizado no desenvolvimento de muitas das vacinas que estão a ser criadas para combater o coronavírus.

O esqualeno já é uma substância a que a medicina e a estética recorre há algum tempo, sendo que no caso de uma vacina contra vírus, este ingrediente é especialmente utilizado pois aumenta a eficácia do tratamento.

Por exemplo, detalha o órgão de comunicação britânico, a farmacêutica inglesa GlaxoSmithKline usa atualmente este óleo nas suas vacinas contra a gripe.

Segundo a associação norte-americana Shark Allies, para se obter uma tonelada de esqualeno são necessários três mil tubarões e para toda a população mundial receber uma dose da vacina contra a Covid-19 será necessário matar cerca de 250 mil destes animais marinhos. Para duas doses, serão necessários meio milhão de tubarões e assim consequentemente.

Para garantir que os tubarões não se tornam numa espécie em vias de extinção devido a esta vacina, cientistas estão a testar uma alternativa ao esqualeno, uma versão sintética feita através de uma fermentação da cana de açúcar. Contudo, ainda não há uma solução.

"Há tantas dúvidas sobre a dimensão e quanto tempo demorará esta pandemia, que se continuarmos a usar tubarões, o número de tubarões que usaremos para combater este vírus poderá ser muito alto, ano após ano", alertou Stefanie Brendl, fundador e director executivo da Shark Allies, recordando que, atualmente, estima-se que três milhões de tubarões sejam mortos todos os anos devido ao esqualeno.

Posto isto, peritos mostram-se preocupados com o aumento da procura do oléo do fígado dos tubarões e teme que a necessidade de esqualeno leve à extinção de algumas espécies destes animais marinhos, cujo algumas já estão em risco de desaparecer.