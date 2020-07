Mundo

Mel Gibson esteve internado uma semana após ser infectado com Covid-19

O actor testou positivo para o novo coronavírus no passado mês de Abril, como revela agora a imprensa internacional.

Mel Gibson passou uma semana no hospital por causa do novo coronavírus. O actor, de 64 anos, recebeu tratamento depois de ter sido infetado com Covid-19 em Abril, como confirmou o seu agente ao The Daily Telegraph Austrália. "Ele testou positivo em abril e passou uma semana no hospital", disse o representante, referindo de seguida que, entretanto, o ator já "testou várias vezes negativo". "Além disso, testou positivo para os anticorpos", acrescentou.

O agente contou também que quando Mel Gibson esteve no hospital foi tratado com o medicamento Remdesivir. A Sky News destaca ainda que o ator já terá recuperado do vírus e foi visto com a namorada em Malibu, nas últimas semanas.