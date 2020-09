Mundo

Membro da Guarda Nacional morto em ataque “terrorista”

Um elemento da Guarda Nacional da Tunísia morreu, ontem, na sequência de um ataque em Sousse, no Leste do país, adiantou o porta-voz das autoridades tunisinas, que estão a analisar o caso como um acto “terrorista”.

A Polícia investiga o caso

Fotografia: DR

“Uma patrulha de dois oficiais da Guarda Nacional foi vítima de um ataque com faca no centro de Sousse. Um deles caiu como mártir e o outro, ferido, está hospitalizado”, afirmou Houcem Eddine Jebabli, em declarações à agência France Press.



Segundo o porta-voz, as forças de segurança eliminaram os três “terroristas” responsáveis pelo ataque, depois de, inicialmente, as informações avançadas não confirmarem se correspondiam aos elementos envolvidos no ataque.



“Numa troca de tiros, três terroristas foram mortos”, resumiu Houcem Eddine Jebabli.





Novo PM aponta as prioridades



O novo Primeiro-Ministro, Hichem Mechichi, foi ontem, empossado, em Cartago, em substituição de Elyes Fakhfekh, quase na mesma altura em que unidades especiais da Polícia detinham um perigoso terrorista e um polícia foi abatido a tiro, segundo a mesma agência de notícias.



Ao entregar as pastas ao seu sucessor, o antigo Primeiro-Ministro alertou contra o perigo do corporativismo e a corrupção que gangrena as instituições do Estado.



O chefe do Governo cessante, disse ter a certeza que não se podem resolver os problemas económicos, de desenvolvimento, da pobreza, do desequilíbrio regional e da marginalização, enquanto não se racionalizar e moralizar a vida política. “Devemos trabalhar preservando-a do dinheiro de corrupção e que cada um assuma as suas responsabilidades”, declarou.



O novo PM evocou cinco prioridades socioeconómicas, das quais a luta contra a pobreza e a protecção das categorias vulneráveis sinistradas pela Covid-19. O novo Governo obteve a confiança do Parlamento durante a sessão plenária de terça-feira, com 134 votos a favor e 67 contra, sem abstenções.



