Membros aprovam a actuação da OMS

A Assembleia Mundial da Saúde aprovou, por unanimidade, a resolução que supõe uma avaliação à resposta da Organização Mundial da Saúde (OMS) à pandemia da Covid-19.

Os 194 países-membros da OMS reunidos por teleconferência concordaram, terça-feira, em que se lance uma avaliação “imparcial, independente e completa” ao papel da organização, como se tinha comprometido na segunda-feira o seu director-geral, Tedros Ghebreyesus. “Para ser verdadeiramente completa, essa avaliação deve incluir a resposta de todos os atores, de boa fé.

Iniciarei uma avaliação independente, o mais brevemente possível, para analisar a experiência que se ganhou, as lições aprendidas e para fazer recomendações para melhorar a preparação e a resposta nacional e global à pandemia”, declarou na abertura da 73.ª Assembleia Mundial da Saúde. No texto preliminar da resolução aprovada defende-se que se “inicie, no momento apropriado mais breve, e em consulta com os Estados-membros, um processo faseado de avaliação imparcial, independente e completa que inclua os mecanismos existentes para rever a experiência ganha e as lições aprendidas da resposta internacional de saúde coordenada pela OMS”.

Os parâmetros a avaliar incluem “as acções da OMS e os tempos de acção em relação à pandemia da Covid-19” e “a eficácia dos mecanismos ao dispor da OMS e o funcionamento dos Regulamentos Internacionais de Saúde”.