Membros da seita Zibiya regressam ao Burundi

Cerca de 1.600 burundeses que se encontravam na região de Goma, Norte da República Democrática do Congo foram, ontem, repatriados para o país, noticiou a AFP.

Milhares de refugiados regressaram ao Burundi

Fotografia: DR

Tratam-se de elementos da seita religiosa Zibiya, proscrita pelas autoridades do Burundi, que já aceitaram recebê-los com a promessa de não serem judicialmente perseguidos, nem molestados. O transporte dos 1.600 burundeses está a ser feito por camiões, cedidos por uma or-ganização humanitária internacional, através do Kivu do Sul até à fronteira de Gatumba, fora do território congolês.

Nesta localidade, as autoridades burundesas emitirão documentos aos cidadãos que os tenham perdido e com validade caducada, ao mesmo tempo que tratarão de os reencaminhar para as zonas de origem, ao redor da província de Kanyanza. Os zibiya são uma pequena seita religiosa, nascida em 1986 em Businde, considerada pelos seguidores como “profetizadora” .

Anualmente, reúnem-se todos na colina de Businde, no Norte do Burundi, provenientes, em peregrinação, de diferentes pontos do país. Os problemas com as autoridades burundesas começaram em 2013, depois de violentos confrontos com a Polícia que terão causado cerca de mil mortos e centenas de feridos, além da detenção e condenação dos principais líderes.

Dois anos depois entraram na clandestinidade e instalaram-se na região de Kamanyola, no Este da República Democrática do Congo. Além dos membros da seita religiosa zibiya, milhares de outros refugiados que se en contravam na Tanzânia, Rwanda e Uganda regressaram ao país, com apoio das Nações Unidas e Organizações Não Governanmentais. O país viveu, também, crise política que causou a fuga de milhares de cidadãos para outros países.