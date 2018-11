Mundo

Menor julgada por homicídio de bebé de seis meses

Uma menina de 10 anos natural do Wisconsin, nos Estados Unidos, teve que se apresentar no tribunal para ser ouvida como adulta, sendo acusada de homicídio em primeiro grau de um bebé de seis meses de idade, que morreu no passado dia 30 de Outubro.

Fotografia: DR

O incidente aconteceu numa creche. James Kowalczyk, xerife do condado de Chippewa, indicou que a menina pegou no bebé e deixou-o cair. Quando este começou a chorar, entrou em pânico e pisou-lhe a cabeça várias vezes. Os médicos determinaram que as feridas não foram acidentais. O bebé foi hospitalizado mas morreu, em resultado dos ferimentos. De acordo com o Minneapolis Star Tribune, a criança deverá continuar o julgamento num tribunal de menores, razão pela qual não é identificada pela imprensa.