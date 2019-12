Mundo

Menos da metade apoia a destituição

Menos da metade dos norte-americanos disse que o Presidente Donald Trump deve ser afastado do cargo, após a aprovação na Câmara dos Representantes do processo de “Impeachment” (destituição), revela uma sondagem divulgada pela Reuters.

Presidente aguarda decisão de “impeachment” no Senado

Fotografia: Dr

Segundo o estudo, aventa-se um desafio para os democratas que pretendem a destituição num julgamento no Senado dos Estados Unidos. A sondagem online nacional, realizada nas horas seguintes à votação da Câmara dos Representantes, na quarta-feira, mostrou que o acto raro dos parlamentares pouco fez para a mudança de ideia das pessoas num país dividido.

Donald Trump é acusado de abuso de poder, num caso relacionado com uma ajuda à Ucrânia e de obstrução do trabalho do Congresso para investigar tal prática.

No caso de abuso de poder, Trump é acusado de ter ameaçado reter uma ajuda financeira a Kiev como pressão para que o Presidente Volodymyr Zelensky ordenasse uma investigação contra a actividade de Hunter Biden, filho de Joe Biden, seu adversário democrata na corrida presidencial de 2020, junto de uma empresa da Ucrânia.

Sobre obstrução ao Congresso, Trump é acusado de ter procurado dificultar a investigação no caso ucraniano, ao omitir documentos e impedir o depoimento de vários assessores da Casa Branca. Quando perguntado sobre as acusações específicas de “impeachment”, 53 por cento dos inquiridos concordaram que Trump abusou do cargo e 51 por cento concordaram que ele obstruiu o Congresso.

Cerca de 42 por cento dos entrevistados - a maioria democratas - disseram que o Congresso deveria aplicar a sua sanção final e destituir o Presidente do cargo, como o Senado tem o poder de o fazer. Outros 17 por cento disseram que Trump deveria ser formalmente repreendido com uma censura pelo Congresso, 29 por cento disseram que querem que as acusações de “impeachment” sejam rejeitadas e o restante disse que não têm opinião.