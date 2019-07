Instituição aprova fundos para o sector da energia

No mesmo dia em que aprovou o projecto de águas Bita para Luanda, avaliado em 500 milhões de dólares, o Banco Mundial (BM) decidiu a favor de um pacote financeiro de 250 milhões de dólares para o sector angolano da energia, revelou ontem, em Luanda, o director do Gabinete de Estudos e Estatística (GEPE) do Ministério da Energia e Águas (Minea).