Mundo

Merkel denuncia “assassínio racista” nos Estados Unidos

A chanceler alemã, Angela Merkel, condenou, quinta-feira, numa entrevista televisiva, o assassínio do norte-americano negro, George Floyd, por polícias em Minneapolis, nos Estados Unidos, e o “racismo” que atinge “uma sociedade norte-americana muito polarizada”.

Líder alemã reage à morte de George Floyd ao qualificar o acontecimento como “uma coisa terrível” no mundo de hoje

Fotografia: DR

“Este assassínio de George Floyd é uma coisa terrível. O racismo é uma coisa terrível. A sociedade norte-americana está muito polarizada”, lamentou a chanceler, numa entrevista à televisão pública alemã ZDF.



“O racismo sempre existiu. E, infelizmente, este também é o caso aqui (na Alemanha)”, acrescentou Merkel, afirmando esperar que os protestos se mantenham “pacíficos nos Estados Unidos”. George Floyd, um norte-americano negro de 46 anos, morreu em 25 de Maio, em Minneapolis (Estado do Minnesota), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção, apesar de Floyd dizer que não conseguia respirar.



Desde a divulgação das imagens da detenção de George Floyd nas redes sociais, têm-se sucedido protestos contra a violência policial e o racismo em dezenas de cidades norte-americanas (e também em cidades europeias, incluindo Berlim), algumas das quais foram palco de confrontos com a Polícia e de actos de destruição e pilhagem.



Em várias dezenas de cidades norte-americanas, incluindo Washington e em Nova Iorque, foi decretado recolher obrigatório por causa dos incidentes, existindo registo de milhares de detenções, várias vítimas mortais e agentes da Polícia alvejados. Na segunda-feira, numa declaração, feita a partir da Casa Branca, Donald Trump afirmou ser o “Presidente da ordem e da lei”, ameaçando mobilizar as forças militares para acabar com a violência nas ruas.

Quando questionada pela televisão pública alemã ZDF sobre o estilo político do Presidente norte-americano, Donald Trump, Angela Merkel, no poder desde 2005, respondeu que, naquilo que lhe diz respeito, as suas “exigências na política eram sempre de tentar aproximar as pessoas, reconciliá-las”.



“Penso que o estilo político (do Presidente Trump) é muito controverso”, disse Merkel, que deixará a liderança do Governo alemão em 2021.

Acrescentou, no entanto, que trabalha “com todos os Presidentes eleitos em todo o mundo” e, “claro, com o Presidente norte-americano”. “Tudo o que posso fazer, é esperar que possamos trabalhar juntos”, concluiu.

O chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, já tinha afirmado esta semana que os protestos contra a violência policial nos Estados Unidos, desde que fossem sempre pacíficos, eram “compreensíveis” e “mais do que legítimos”.



“Espero que os protestos pacíficos não conduzam a mais violência e quero também manifestar a esperança de que estes protestos tenham efeito nos Estados Unidos”, disse, na mesma ocasião, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha.

Os quatro polícias envolvidos na detenção do norte-americano negro foram despedidos e acusados. O agente Derek Chauvin, que colocou o joelho no pescoço de Floyd, foi acusado de homicídio em segundo grau, arriscando uma pena máxima de 40 anos de prisão.

Chanceler afasta candidatura a outro mandato

A chanceler alemã, Angela Merkel, insistiu, ontem, que não se candidatará a outro mandato, apesar da situação “excepcional” provocada pela pandemia da Covid-19.

“Não, não. Isto é muito firme”, disse a líder alemã, numa entrevista à estação pública de televisão ZDF, quando questionada se estava a considerar recuar na decisão de se aposentar no final do actual e quarto mandato, como anunciou em 2018.

As declarações de Angela Merkel foram no mesmo sentido, quando o assunto foi abordado numa outra questão, desta vez no canal nacional ARD.

A gestão de crise de Merkel face à situação criada pela pandemia - “a crise mais grave que a República Federal da Alemanha já viveu”, nas palavras da chanceler - tem o apoio maioritário dos alemães. Entre 60 e 70 por cento dos cidadãos estão satisfeitos com a liderança, de acordo com sondagens recentes divulgadas por ambas as estações de televisão.

A chanceler alemã viu as intenções de voto reforçadas, actualmente situadas nos 39 ou 40 por cento, as percentagens mais elevadas da presente legislatura.

A líder alemã, no poder desde 2005, anunciou em 2018 a saída da presidência da União Democrata-Cristã (CDU), partido que liderou durante 18 anos, e que não concorreria a um quinto mandato como chanceler ou a qualquer outro cargo político alemão ou europeu.

Ganhou destaque à frente da CDU a ministra da Defesa e seguidora da linha de Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, que no início deste ano, em plena crise de liderança, anunciou, também, a saída do cargo.

A questão da sucessão deveria ter sido resolvida num congresso extraordinário do partido, previsto para Abril, mas foi cancelado devido às restrições resultantes da pandemia.

A par da mudança na presidência da CDU, a candidatura do bloco conservador às próximas eleições gerais, previstas para 2021, aguarda uma decisão. Durante décadas, esta posição foi decidida por consenso entre a CDU e a União Social Cristã (CSU).