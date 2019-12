Merkel diz que a memória dos crimes nazis é inseparável da identidade alemã

Um dia para relembrar contextos de mudança

O primeiro painel do se-gundo dia do Colóquio Internacional da História do MPLA foi reservado ao tema “MPLA - Partido do Trabalho e os Desafios do Estado Angolano (1980 – 1985)”, que teve como conferencista o docente universitário e economista Vicente Pinto de Andrade, que, na ocasião, descreveu as diferentes políticas económicas adoptadas durante o período analisado.