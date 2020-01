Merkel e Putin debatem sábado aumento da tensão entre EUA e Irão

Interrupção do tráfego eleva preços no Lubango

Entre as centenas de veículos imobilizados, desde sábado, no Cutembo, com o desabamento da ponte metálica sobre o rio dessa localidade do município do Chongorói, estão camiões carregados de farinha de trigo, com destino às províncias da Huíla e Cunene, o que faz temer o aumento do preço do pão nos próximos dias.