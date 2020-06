Mundo

Merkel insiste que não se candidata a outro mandato apesar da "situação excepcional"

A chanceler alemã, Angela Merkel, insistiu esta quinta-feira (4) que não se candidatará a outro mandato, apesar da situação “excepcional” provocada pela pandemia de Covid-19.

Chanceler alemã, Angela Merkel.

Fotografia: DR

“Não, não. Isto é muito firme”, disse a líder alemã, numa entrevista à estação pública de televisão ZDF, quando questionada se estava a considerar recuar na sua decisão de se aposentar no final do actual e quarto mandato, como anunciou em 2018. As declarações de Angela Merkel foram no mesmo sentido quando o assunto foi abordado numa outra questão, desta vez no canal nacional ARD.

A gestão de crise da Merkel face à situação criada pela pandemia – “a crise mais grave que a República Federal da Alemanha já viveu”, nas palavras da chanceler – tem o apoio maioritário dos alemães. Entre 60 e 70 por cento dos cidadãos estão satisfeitos com a sua liderança, de acordo com sondagens recentes divulgadas por ambas as estações de televisão.

A chanceler alemã viu as intenções de voto reforçadas, actualmente situadas nos 39 ou 40 por cento, as percentagens mais elevadas da presente legislatura. A líder alemã, no poder desde 2005, anunciou em 2018 a sua saída da presidência da União Democrata-Cristã(CDU), partido que liderou durante 18 anos, e que não concorreria a um quinto mandato como chanceler ou a qualquer outro cargo político alemão ou europeu.