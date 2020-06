Mundo

Merkel: uma relação irritada com o parceiro do Atlântico

As relações entre a chanceler alemã e o Presidente norte-americano nunca foram calorosas, mas havia respeito onde agora há irritação.

Quando a chanceler Angela Merkel disse ao Presidente Donald Trump que não iria a Washington, para a reunião dos G7, que Trump insistia em que fosse presencial, marcada para o final deste mês de Junho, e que, entretanto, foi adiada para Setembro, a relação entre os dois líderes, que sempre foi de cordial frieza, passou assumidamente a crispada. A conversa entre os dois líderes, no início deste mês, demorou 20 minutos, e “não acabou bem”.

Uma semana depois os alemães perceberam que os Estados Unidos se preparam para reduzir a presença das tropas norte-americanas no país, cerca de 9.500 dos 35 mil militares estacionados na Europa, especialmente na Alemanha, devem deixar o território europeu nos próximos três meses, embora não haja uma notificação oficial, por parte dos EUA, sobre este assunto.

Recorde-se que quase todos os voos militares americanos para o Iraque ou para o Afeganistão passam por Ramstein, no sudoeste da Alemanha, que é a maior base norte-americana fora dos Estados Unidos.

O hospital militar dos Estados Uni-dos no país, em Landstuhl, trata muitos soldados feridos em combate no Iraque ou no Afeganistão. As missões militares dos EUA em África também são coordenadas a partir do sudoeste da Alemanha.

A participação dos Estados Unidos na Aliança Atlântica é uma questão que não vem de hoje. A Alemanha, como um dos países europeus mais influentes, sempre teve o cuidado de manter os EUA por perto, apesar de divergências, cada vez mais acentuadas, entre o país da América do Norte e os países europeus em todas as questões importantes, in-cluindo Rússia, Irão, China, comércio mundial e segurança. Há muito tempo que Merkel deixou de confiar em Trump, mas não é a única, é opinião generalizada, entre os líderes europeus, que os Estados Unidos passaram de aliado indispensável para não-confiável.

Ao retirar unilateralmente as tropas dos Estados Unidos da Europa, Trump sabe que está a prejudicar a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), que fica relativamente enfraquecida na sua capacidade para fazer frente ao Presidente russo, Vladimir Putin.

Thomas Kleine-Brockhoff, vice-presidente do German Marshall Fund, em Berlim, afirmou, após estes acontecimentos, que “o rival estratégico de Trump não é Putin, nem o Presidente chinês Xi Jinping. A sua rival sistemática é Angela Merkel", prosseguindo, “Merkel representa tudo o que Trump detesta: globalismo, multilateralismo, direito internacional”, porque, argumenta, “Trump alinha mais com os líderes autoritários do mundo”.

Diplomatas experientes dos dois lados do Atlântico dizem que as relações entre os norte-americanos e os alemães devem ser consideradas de extrema importância, sobretudo depois da decisão da Grã-Bretanha de deixar a União Europeia (UE). A Alemanha é a maior economia europeia e um importante parceiro económico dos Estados Unidos.

No entanto, é evidente que o slogan de 2016, “America First”, se transformou, em 2020, em “Trump First”.