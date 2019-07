Mundo

Merkel voltou a tremer mas diz que regista progressos

A chanceler alemã, Angela Merkel, voltou a ser vista em público a tremer, durante a visita do Primeiro-Ministro finlandês, Antti Rinne. É a terceira vez no espaço de um mês que Merkel treme em público.

Fotografia: DR

O corpo de Merkel, de 64 anos, tremeu enquanto estava no exterior, ao lado de Rinne, a assistir às honras militares para assinalar a visita do líder finlandês. A primeira vez que tal aconteceu foi a 18 de Junho, na recepção ao Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tendo sido alegado na altura que tinha sofrido um golpe de calor. A segunda vez foi a 27 de Junho, num evento com o Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier. O porta-voz de Merkel garantiu sempre nas outras ocasiões e novamente agora que ela estava “bem”. No final do encontro com o homólogo finlandês. Merkel completa este mês 65 anos de idade.