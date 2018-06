Mundo

Merkel considera inviável regresso da Rússia ao G7

A Chanceler alemã, Angela Merkel, rejeitou ontem como “inviável” que o Grupo dos Sete Países Mais Industrializados (G7) possa readmitir a Rússia e voltar ao formato G8, de onde o país foi afastado, depois da anexação da Crimeia.

Numa sessão de perguntas e respostas na câmara baixa do Parlamento alemão, Merkel foi questionada por um deputado da extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), Michael Espendiller, sobre se seria positivo recuperar o formato G8.

A Chanceler respondeu que o grupo se define pelo respeito dos seus membros pela lei internacional e que a anexação da Crimeia, em 2014, foi uma “violação flagrante” da lei, pelo que o afastamento da Rússia “era inevitável”.

A readmissão “é actualmente inviável”, afirmou.

Ainda sobre a cimeira do G7, Angela Merkel sublinhou o seu interesse em que a declaração final do encontro não fique aquém da de 2017, frisando que, de lá para cá, a saída dos Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris e do acordo nuclear com o Irão e a imposição de tarifas ao aço e alumínio apontam para um “problema sério com os acordos multilaterais”.

O G7, constituído pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Rei-

no Unido, reúne-se em cimeira amanhã e sábado em Charlevoix, Canadá.