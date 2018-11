Mundo

Merkel defende manutenção de sanções impostas à Rússia

A chanceler alemã, Angela Merkel, em visita à Ucrânia, defendeu ontem a manutenção das sanções impostas à Rússia devido às acções na Ucrânia.

Situação na Ucrânia divide Moscovo e União Europeia

Fotografia: DR

Falando após um encontro com o Presidente ucraniano, Petro Poroshenko, Merkel disse que a Alemanha apoia a manutenção das sanções da União Europeia à Rússia, impostas por causa do apoio de Moscovo aos rebeldes no leste do território ucraniano, argumentando com a falta de progressos na aplicação do acordo de paz de 2015.

Mais de 10.000 pessoas morreram durante os combates no leste da Ucrânia que começaram em 2014, algumas semanas após a anexação pela Rússia da península ucraniana da Crimeia.

O acordo de paz assinado em Minsk, em 2015, ajudou a reduzir a escala do conflito, mas os combates prosseguiram e o processo para alcançar uma solução política encontra-se num impasse, pelo qual a Rússia e a Ucrânia culpam-se mutuamente.

Poroshenko instou a Rússia a retirar as suas forças e armamento do leste da Ucrânia e a Rússia negou ter forças lá.