Merkel defende regresso seguro

A chanceler alemã, Angela Merkel, defendeu ontem no Líbano, o regresso dos refugiados sírios ao seu país em segurança e com a coordenação das Nações Unidas.

Guerra levou milhares de cidadãos sírios ao Líbano

Fotografia: DR

Angela Merkel, que se encontra em visita oficial ao Líbano, afirmou que os líderes da comunidade estão a trabalhar para encontrar uma solução política na Síria, que permita o regresso dos refugiados em segurança.

“O Líbano é um exemplo de convivência no mundo e atravessa circunstâncias difíceis, pelo que tem de ser apoiado, porque o acolhimento de refugiados é difícil”, acrescentou, durante a conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro libanês, Saad Hariri.

A chanceler disse aos responsáveis libaneses que o regresso dos refugiados sírios só pode ocorrer no âmbito de negociações e de um acordo com as agências da ONU.

Hariri afirmou, por seu lado, ter transmitido à chanceler alemã a convicção de que “a única solução permanente para a crise dos refugiados sírios é regressarem em segurança e com dignidade.”

O Líbano, com uma população de cerca de quatro milhões, acolhe quase um milhão de refugiados sírios, segundo a ONU e 1 milhão e quinhentos segundo as autoridades nacionais.