Mundo

Merkel perde na Baviera

Os aliados conservadores da chanceler alemã, Angela Merkel, perderam a maioria absoluta no parlamento estadual da Baviera por larga margem na eleição regional de domingo, um resultado que pode causar mais turbulência dentro do Governo nacional.

Fotografia: DR

A União Social Cristã (CSU) obteve 37,2 por cento dos votos, contra os 47,7 conquistados há cinco anos. Foi o pior desempenho do partido desde 1950 numa votação estadual na Baviera, que tradicionalmente dominava.

As disputas constantes no Governo nacional de Merkel e a luta interna pelo poder contribuíram para o resultado do CSU, partido posicionado tradicionalmente um pouco mais à direita do que o da chanceler e que assumiu uma linha dura na questão da migração, tendo assumido um confronto público com a chefe do Governo alemão nesta matéria.

Nas eleições de domingo, há a registar vitórias à esquerda e à direita: os Verdes garantiram o segundo lugar ao arrecadarem 17,5 por cento dos votos, duplicando a sua base de apoio em relação a 2013, enquanto o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) assegurou 10,2 por cento da votação.

Já os social-democratas de centro-esquerda, outro parceiro nacional de coligação de Merkel, terminaram em quinto lugar com apenas 9,7 por cento, ou seja, com menos de metade dos votos de 2013 e o pior resultado naquele estado desde a II Guerra Mundial.

A CSU governa a Baviera há mais de seis décadas, um próspero estado no sudeste da Alemanha onde vivem cerca de 13 dos 82 milhões de habitantes do país.

A necessidade de fazer coligações para governar é, por si só, um grande revés para o partido, que existe apenas na Baviera e que, à excepção de cinco dos últimos 56 anos, detinha uma maioria absoluta no parlamento estadual.

“É claro que este não é um dia fácil para a CSU”, disse o chefe do governo daquele estado, Markus Soder, perante militantes em Munique, acrescentando que o partido aceitou o “doloroso” resultado com humildade.

Soder disse ainda que é difícil não fazer uma leitura nacional destes resultados, mas salientou que a CSU continua a assumir-se como o partido mais forte do estado, mandatado para formar o próximo governo da Baviera.

O governante admitiu também que a sua preferência vai para uma coligação de centro-direita com os ‘Freie Wähler’, um rival conservador local que somou 11,6 por cento dos votos.