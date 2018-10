Mundo

Merkel põe à disposição liderança do partido CDU

A chanceler alemã, Angela Merkel, não pretende recandidatar-se à liderança da CDU (União Democrata Cristã, centro-direita), informaram ontem agências internacionais.

Eleições regionais deixam preocupados Angela Merkel e seus parceiros no Governo

De acordo com a agência DPA, Merkel anunciou já a sua decisão ao partido.

Por norma, a líder do partido de Governo desempenha também o cargo de chanceler, o que, contudo, não é vinculativo. A mesma agência DPA referiu que, pelo menos por agora, Merkel pretende continuar a liderar o Executivo alemão, apesar de abandonar a liderança da CDU.

A descida dos votos da CDU nas eleições regionais, assim como dos seus parceiros de Governo, em particular na de Hesse, do último domingo, em que o partido se ficou pelos 27 por cento dos votos (em 2013 obteve 38 por cento), estará na origem da decisão de Merkel.

A actual chanceler alemã, no poder desde 2005, chegou à liderança da CDU em 2000.

O politólogo Claudius Wagemann entende que a coligação que forma o Governo na Alemanha “deve continuar, pelo menos para já”, apesar dos maus resultados das eleições regionais e de Angela Merkel, chefe do Executivo, abandonar a liderança do partido.

A reacção surge na sequência de informações da imprensa alemã, segundo as quais Angela Merkel vai deixar de ser presidente da União Democrata Cristã (CDU), mas vai manter-se como chanceler. Para o professor de Ciências Políticas da Universidade Goethe, em Frankfurt, a grande dúvida está em saber o que vai acontecer à “GroKo”, a coligação entre a CDU, a CSU e o SPD, que forma o Governo alemão.

“É a pergunta do momento. Pelo que percebi das reacções dos dois partidos, a grande coligação deve mesmo continuar. Isto porque, apesar dos maus resultados em Hesse e na Baviera, as composições dos dois governos regionais vão manter-se. Isto é, os dois primeiros-ministros vão manter-se no poder”, defendeu Claudius Wagemann, em de-clarações à Lusa.

“Acredito que nos próximos tempos não haverá mudanças no Governo, CDU e SPD vão concentrar-se no trabalho e deixar de lado as lutas partidárias. Por agora não vejo alterações”, acrescenta o politólogo.

A CDU e o Partido Social Democrata (SPD) perderam mais de 10 por cento dos votos nas eleições deste domingo, em Hesse. Junta-se a queda no escrutínio no Estado da Baviera, há duas semanas.

A líder do SPD, Andrea Nahles, disse domingo que, em 2019, o desempenho da grande coligação será alvo de uma avaliação, antes de continuar.

“Ela fez este anúncio para ganhar tempo. Talvez o SPD acredite poder melhorar os níveis de popularidade até aos primeiros meses de 2019. Como não anunciou uma data concreta, isto é uma espécie de última saída para conseguir silenciar e convencer os mais críticos dentro do partido, aqueles que sempre estiveram contra a entrada do SPD numa nova coligação com a CDU”, sustenta o politólogo Claudius Wagemann.Os jornais alemães relacionam directamente os maus resultados eleitorais, à decisão de Merkel de abandonar a liderança do partido, cargo que ocupa há 18 anos.

De entre os vários nomes apontados para suceder Merkel no poder, estão o da secretária-geral do partido, Annegret Kramp-Karrenbauer, o ministro da Saúde, Jens Spahn, ou o antigo líder sindical Friedrich Merz.

Claudius Wagemann considera que “não há, por agora, um adversário claro. Nem no SPD, nem na CDU há um 'número dois' claro que possa assumir a posição de líder.”

Além das perdas dos dois grandes partidos alemães, destacou-se, nas eleições deste domingo, a entrada do partido de extrema-direita, Alternativa para a Alemanha (AfD) no Parlamento regional de Hesse.

“Acredito que vá existir um aumento dos movimentos de extrema-direita, mas é um 'sim' relativo. Isto porque o que a Alemanha está a viver agora com a extrema-direita, já aconteceu há alguns anos noutros países europeus”, sustenta o politólogo.

“Também não nos podemos esquecer que a CDU e a CSU já não cobrem o lado mais 'à direita'. Por isso, nestes 13 por cento que a AfD conseguiu, temos eleitores desapontados com a CDU, outros são votos de protesto, e depois há os verdadeiros eleitores que se identificam com a extrema-direita.