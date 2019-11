México concede asilo político à Evo Morales

Obras do hospital paralisadas há dois anos

As obras do Hospital Regional da povoação de Ondova, comuna de Oshimolo, município do Cuanhama, província do Cunene, orçadas em 324 milhões de kwanzas, que arrancaram em 2014, estão paralisadas desde 2017, com uma execução física de 70 por cento e já pagas na totalidade, afirmou o governador provincial depois de uma visita ao local.