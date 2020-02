México regista 34.582 homicídios em 2019

Interesse japonês em investir no país aumenta com a TICAD

O embaixador do Japão em Angola, Hironori Sawada, afirmou, em Luanda, que a participação do Chefe de Estado angolano, João Lourenço, na Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África (TICAD 7), em Agosto do ano passado, permitiu aumentar o interesse do sector privado japonês no mercado angolano.