Michael Bloomberg anuncia candidatura à Presidência dos EUA

Michael Bloomberg, antigo mayor de Nova Iorque, anunciou, ontem, a candidatura à Presidência dos Estados Unidos, noticiou a CNN. Numa carta publicada no site da campanha, Bloomberg apresenta uma visão mais moderada para o país e dá-se a conhecer como uma pessoa que age e resolve problemas, e não alguém que fala muito.

Fotografia: DR

O seu objectivo não poderia ser mais claro.

“Eu vou concorrer a Presidente para derrotar Donald Trump e reconstruir a América. Não podemos ter mais quatro anos de acções imprudentes e que não são éticas”, escreveu o multimilionário.

A confirmação de que Michael Bloomberg entra na corrida à Casa Branca no próximo ano aumenta a incerteza na nomeação do candidato democrata. Bloomberg junta-se aos outros 16 candidatos pelo Partido Democrata, e passa a figurar no lote de favoritos, do qual faz parte o senador Bernie Sanders, a senadora Elizabeth Warren e Joe Biden, que tem liderado as sondagens mais recentes.

O antigo mayor de Nova Iorque tinha referido no início deste ano que não iria entrar na corrida à Presidência, mas mudou de opinião por achar que nenhum dos candidatos democratas tem hipóteses de vencer Trump.