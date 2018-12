Michelle destrona Hillary e é “A Mais Admirada”

1º de Agosto quer vencer e reassumir a liderança

Sem vencer a duas jornadas, após sucessivos empates diante do Progresso Sambizanga e Recreativo do Libolo, a equipa do 1º de Agosto é obrigada a ganhar ao Saurimo FC, hoje às 15h00, no Estádio das Mangueiras, de modo a recuperar a liderança do Girabola 2018/19, na sequência da disputa da nona jornada da prova, que esta tarde reserva ainda o desafio Sporting de Cabinda-FC Bravos do Maquis.